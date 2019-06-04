القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، بأن وحدتي المدفعية وسلاح الجو المسير التابعتين للجماعة، شنتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات لقوات يمنية في جبهة مجازة بعسير. © REUTERS / Khaled Abdullah ولم يورد المركز تفاصيل عن عملية القصف المدفعي المسنود بالطيران المسير. وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع. وتأتي العملية المشتركة لـ"أنصار الله" عقب إعلان الجماعة إحباط ثلاث محاولات زحف لقوات يمنية قبالة أبواب الحديد وفي منطقة مجازة بعسير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمدفعية وسلاح الجو المسير... "أنصار الله" تعلن قصف قوات يمنية في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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