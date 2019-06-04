ننشر درجات الحرارة فى البحرين.. العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 28

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطباً نسبياً مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 12 إلى 7 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 اقدام فى عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85 % .. والصغرى 20 %.
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