شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة فى البحرين.. العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطباً نسبياً مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 12 إلى 7 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 اقدام فى عرض البحر.

Advertisements

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 % .. والصغرى 20 %.