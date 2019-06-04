شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ضبط 71 طنا من المواد الغذائيّة غير صالحة للاستهلاك خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت حصيلة الحملات التفتيشية التى نفذتها إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة التونسية ، خلال 28 يوما من شهر رمضان ، عن حجز 71 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ، إضافة إلى كميات من المشروبات ومواد التنظيف وغيرها.
وأكدت وزارة التجارة ، فى بيان الاثنين ، أن الكميات التى تم ضبطها تضمنت أكثر من 44 طنا من الخضر والغلال و11 طنا من الأجبان وحوالى 4 أطنان من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك و5 أطنان من الفواكه الجافة والحلويات والمشروبات والمواد الغذائية المصنعة ، إضافة إلى العديد المنتجات والأغذية التى يزداد عليها الطلب فى هذه الفترة.
يذكر أن فرق إدارة الجودة وحماية المستهلك، والبالغ عددها 33 فريقا ، نفّذت نحو 11 ألف زيارة للمحلات خلال هذه الحملة ، التى انطلقت منذ أول أيام شهر رمضان وحتى اليوم ، للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
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