شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يدين حادث إطلاق النار بولاية فيرجينيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الوزراء الكويتى حادث إطلاق النار الذى وقع فى ولاية فيرجينيا الأمريكية الذى وقع يوم الجمعة الماضى وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأعرب (الوزراء) الكويتي- فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد بقصر "بيان" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن خالص تعازيه إلى الشعب الأمريكي.

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كما أدان التفجير الذى استهدف سوقا فى مدينة (فطاني) جنوبى تايلند مؤخرا، والذى أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المجلس على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء.