شكرا لقرائتكم جنبلاط يحذر من بروز "الجنجاويد" في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 01:50

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا :"‏ذهب الاستعمار الذي كان يمتلك بلادا باسرها في العالم العربي واتى العسكر محله .وفي السودان كشف العسكر وحلفاء العسكر من قوى رجعية عن حقيقة نواياهم في مجزرة اليوم .وحده المشير سوار الذهب وعد ووفى فسلم الحكم وترك .على امل ان لا تنتقل العدوى الى لبنان اذ نرى في الافق بروز الجنجاويد". (الميليشيات التي قامت بالمجازر في دارفور في السودان والتي اتهم الرئيس المخلوع عمر البشير بدعمها)

وكان جنبلاط غرد أول من أمس قائلا: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية زياد عيتاني سوزان الحاج .من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الامني الخاص في وجه الاخر .اين الدولة التي تحمي المواطن والى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون .من نصدق وسط غابة الذئاب".

كما علق على السجال بين "تيار المستقبل" وبين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالقول: "باختصار فإن التفاهمات التي سبقت انتخاب الرئيس عون هي التي اوصلتنا الى هذه الحالة من التردي وتحنيط الطائف اما الموازنة فقد ولدت شبه ميتة بعد اغفال الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء".