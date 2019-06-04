شكرا لقرائتكم السنيورة وميقاتي وسلام: لأهمية التضامن في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 21:49

أهاب رؤساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام "برئيس الجمهورية الذي كَرّمه الدستور واولاه مسؤولية احترامه والسهر على حمايته والحفاظ عليه لوضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته".



عقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً في دارة الرئيس سلام، واصدروا بياناً هنّأوا فيه اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا بانقضاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد"، املين في ان تحمل معها الأيام المقبلة بشائر البدء باستعادة الدولة اللبنانية لدورها وحضورها وسلطتها الكاملة على جميع مرافقها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والأمان والسلام لدى اللبنانيين ويبعث على تحقيق العافية الاقتصادية والمالية والنمو المستدام والازدهار للبنان، وبما يستعيد الأمل لدى اللبنانيين بأن يتعزز الاستقرار والهدوء في ربوع لبنان كافة وبما يفسح في المجال من امامهم للتطلع إلى الامام والعمل معاً بتعاون والفة ومحبة".

واستذكر المجتمعون الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى مرور اثنتين وثلاثين سنة على استشهاده في الأول من حزيران (يونيو) 1987، والذي جاء استشهاده من ضمن ثلاثة رؤساء حكومات لبنانية قَضَوا من اجل لبنان ومن اجل الحفاظ على وحدته الوطنية وصون استقلاله وسيادته".

ورحّب الرؤساء الثلاثة "بانعقاد مؤتمر "وثيقة مكّة المكرمة" من كبار علماء الأمة الإسلامية لإرساء قيم العيش المشترك بين اتباع الأديان والأعراق والمذاهب المختلفة في البلدان الإسلامية من جهة اولى، وإقرار مبدأ وممارسة المواطنة الشاملة في الدول الإسلامية وفي العالم، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية"، واثنوا "على انعقاد وعلى مقررات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي شهدتها مكّة المكرمة في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل ان يُشكّل انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية، إذ انبثق منها موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية لجهة الرفض الكامل لقرار الإدارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل او بضم الجولان لإسرائيل وبكونها تُعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان تأكيداً على ما قررته القمة العربية التي انعقدت اخيراً في تونس، كذلك في القمم العربية التي سبقتها".

وثمّن الرؤساء "الموقف الذي تكوَّن وأُعلن عنه في البيانات التي صدرت عن تلك القمم الثلاث لجهة التأكيد على ان الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو الذي يمكن ان يتحقق عبر العودة إلى الالتزام الكامل والثابت بمبادئ احترام سيادة جميع الدول في المنطقة، ولحسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة او التلويح بها او التدخل في الشؤون الداخلية للدول او انتهاك سيادتها او تسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية". واكدوا "اهمية تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية".

"اسفوا لمواقف نصرالله النازعة عن رئيس الحكومة حقه"

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واسف الرؤساء الثلاثة للمواقف التي عبّر عنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، ولاسيما وان رئيس الحكومة هو الذي اولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور". واستغربوا "ما ادلى به نصرالله من مواقف تفرض على لبنان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في مواجهة الإجماع العربي".

وتوقف المجتمعون عند مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 والذي اقرّته الحكومة اخيراً. وأكدوا "اهمية مبادرة مجلس النواب إلى دراسة مشروع قانون الموازنة بدقة وتمعّن والعمل على إقراره بالسرعة المطلوبة لكي تستفيد البلاد والاقتصاد الوطني من مردود هذه الخطوة". وشددوا على "ضرورة ان تبادر الحكومة وبالتلازم مع إقرار قانون الموازنة إلى اعتماد السياسات والإجراءات التي تستعيد الثقة لدى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمعَيْن العربي والدولي بالدولة والاقتصاد اللبناني بما يسهم في استعادة الانتظام العام والعافية للمالية العامة والنمو الاقتصادي المستدام".

"مواقف مستهجنة تتقصد فتح ملفات حسمها الطائف"

كذلك، توقف المجتمعون عند "بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي اطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المُفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، لاسيما لأنه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي". واستغربوا "هذه المواقف والممارسات، في وقت يحتاج لبنان فيه إلى المزيد، بل إلى اقصى درجات التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة التحديات المتكاثرة عليهم في الداخل اللبناني بنتيجة الاختلالات الحاصلة في التوازنات الداخلية وجراء تداعيات الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية على لبنان".

وأكدوا "اهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي التي تعتبر الركيزة الأساس التي يقوم عليها لبنان ويتعزز سلمه الأهلي وتقدمه واستقراره، وتقوم عليها قيمة رسالته الحضارية في محيطه والعالم"، وشددوا على "اهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني، والحرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء دون تحيّز او افتئات. كذلك بأهمية إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ودورها وهيبتها وسلطتها الحصرية الوحيدة على جميع مرافقها".

وشدد المجتمعون ايضا على "ضرورة مبادرة الدولة إلى الالتزام بمقتضيات المادة 95 من الدستور، لاسيما لجهة اعتماد معايير الجدارة والكفاءة في اختيار المسؤولين المرشحين لشغل المناصب القيادية في الدولة اللبنانية في شتى المراكز الإدارية والأمنية والقضائية"، واشاروا الى "اهمية وقف التدخلات السياسية في هذه المؤسسات والأجهزة وهي التي يفترض ان تكون الحامية لجميع للمواطنين". وأكّدوا ضرورة "الالتزام بمدلولات وبجوهر الصيغة اللبنانية التي تقوم وتتعزز على مبدأ احترام قوة التوازن وليس على قاعدة توازن القوى".

ولفت رؤساء الحكومات السابقين الى أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية، ينبغي ان تكون هي الحريصة على حياديتها ومهنيتها وعدالتها بما يبعث على الثقة بالمؤسسات التي تظل الضمانة الحقيقية لكل اللبنانيين"، مؤكدين "تضامنهم وحرصهم على دور الدولة وسلطتها الكاملة وهيبتها". وقرروا ان تنعقد اجتماعاتهم كلّما دعت الحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات.