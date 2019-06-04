شكرا لقرائتكم طهران ترى "تراجعاً" أميركياً وواشنطن تتجنّب "تصعيداً غير مقصود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، طهران – أ ب، أ ف ب | منذ 7 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 00:03

شدد قائد حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس أبراهام لينكولن" النقيب بوتنام براون اليوم الاثنين، على ضرورة تجنّب الانجرار إلى تصعيد غير مقصود في المنطقة.



وأرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملة الطائرات وسفينة برمائية هجومية وقاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وبطاريات صواريخ "باتريوت"، إلى المنطقة تحسباً لتهديدات إيرانية.

لكن حاملة الطائرات ما زالت في شط العرب الذي يبعد نحو 322 كيلومتراً من ساحل عُمان، ولم تدخل مضيق هرمز. لكن مسؤولين في البحرية الأميركية أكدوا استعدادهم لشنّ عمليات عسكرية في المنطقة.

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على رغم ذلك، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن براون قوله إن قواته "لا تريد تصعيداً غير مقصود".

جاء ذلك بعد ساعات على استبعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني التفاوض قريباً مع الولايات المتحدة. وقال: "على الطرف الذي عبث بطاولة المفاوضات وانتهك الاتفاق (النووي)، أن يعود إلى الظروف الطبيعية، وما لم يعد لا سبيل أمامنا سوى الصمود والمقاومة. إذا أدرك العدو أن السبيل الذي انتهجه خاطئ، سيكون ذلك هو يوم الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتسوية أي مسألة".

وكان روحاني يعلّق على قول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده "مستعدة لحوار من دون شروط". واستدرك: "نحن مستعدون لإجراء محادثات، عندما يثبت الإيرانيون أنهم يتصرّفون مثل أمّة عادية".

أما رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي فاعتبر أن "إلحاح المسؤولين الأميركيين واستجداءهم المفاوضات مع إيران، أثبتا مجدداً أحقية مواقف المرشد (علي خامنئي) وتأكيده على مواصلة الصمود والمقاومة". وأضاف: "التزامنا مواقفنا المبدئية أرغم العدو على التراجع".