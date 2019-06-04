شكرا لقرائتكم ظهور قيادي كوري شمالي إلى جانب كيم بعد تقرير عن إدخاله معسكراً للأشغال الشاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب – | منذ 8 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:46

شكّل ظهور قيادي كوري شمالي إلى جانب الزعيم كيم جونغ أون ومسؤولين بارزين آخرين، نفياً غير مباشر لتقرير كوري جنوبي أفاد بإرساله إلى معسكر للأشغال الشاقة، بعد فشل قمة هانوي التي جمعت كيم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وكانت صحيفة "شوسون إلبو" الكورية الجنوبية أوردت الجمعة أن كيم يونغ شول، النظير الكوري الشمالي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المحادثات بين بيونغيانغ وواشنطن، أُرسل إلى معسكر عمل بعد فشل قمة هانوي في شباط (فبراير) الماضي.

وأشارت الى أن كيم هيوك شول، المندوب الكوري الشمالي الخاص إلى الولايات المتحدة، أُعدم رمياً بالرصاص في آذار (مارس) الماضي لـ "خيانته القائد الأعلى"، بعدما "كسبته الولايات المتحدة إلى صفها" خلال المفاوضات التي سبقت القمة.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الاثنين صورة لكيم يونغ شول وهو يجلس على بعد 5 مقاعد وراء كيم جونغ أون، ويغطي وجهه بيديه خلال "عرض قدّمته فرقة لزوجات (ضباط عسكريين) من هواة الفن".

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ونشرت صحيفة "مونهوا إلبو" الكورية الجنوبية صورة على صفحتها الأولى الاثنين، تحت عنوان "كيم يونغ شول الذي تحدثت إشاعات عن تعرّضه لعقاب، يؤكد على موقعه إلى جانب كيم جونغ أون".

لكن كيم هيوك شول لم يظهر في الصورة التي نشرتها "رودونغ سينمون"، ولم يذكره تقرير أعدّته عن المناسبة وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ورجّح الباحث في معهد "سيجونغ" شانغ سيونغ شانغ أن تكون بيونغيانغ نشرت التقرير والصور رداً على تقرير "شوسون إلبو". وأضاف أن كيم يونغ شول لم يظهر علناً منذ مدة، لكن ليس لأنه عوقب بل لأنه خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم خبيث، مؤكداً أنه حصل على معلوماته من شخص على اتصال دائم بالكوريين الشماليين.

واعتبر شانغ أن التقرير عن إعدام كيم هيوك شول "كاذب على الأرجح"، مستنداً إلى معلومات تفيد بأن القيادي الكوري الشمالي شوهد في نيسان (ابريل) الماضي. وأضاف: "لن يجرؤ أحد على المشاركة في المحادثات النووية، إذا أرسل كيم جونغ أون المسؤولين الى الأشغال الشاقة ومعسكرات السجن السياسية، أو أُعدموا في حال فشلت المحادثات".