مجلس اغترابي في الخليج يمتدح موقف الحريري في مكة وينتقد تحويل لبنان مصنعا ومنصة لإطلاق الصواريخ

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 21:29

استنكر "مجلس التنفيذيين اللبنانين" الذي يضم عدد من المغتربين اللبنانيين في دول الخليج العربي، "التشنج الكبير في الخطابات التي صدرت في اليومين الماضيين والتي طالت سهامها علاقات لبنان العربية". واعتبر ربيع الأمين عضو الهيئة التأسيسية للمجلس أن هذه الخطابات "حاولت أن تخرج الموقف اللبناني من سياق التضامن العربي الذي تم التاكيد عليه في مقررات قمم مكة المكرمة التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي تجلى بالموقف المشرف للوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري بمقررات هذه القمم".



واضاف االمجلس: "يأتي هذا التصعيد المتمادي على أبواب صيف واعد إن لجهة الأعداد المتوقعة من المغتربين اللبنانيين أو لجهة أعداد السياح الخليجين و السعوديين قد يؤثر سلبا على هذا الموسم اللذي يترقبه اللبنانيون بفارغ الصبر". واضاف االمجلس: "يأتي هذا التصعيد المتمادي على أبواب صيف واعد إن لجهة الأعداد المتوقعة من المغتربين اللبنانيين أو لجهة أعداد السياح الخليجين و السعوديين قد يؤثر سلبا على هذا الموسم اللذي يترقبه اللبنانيون بفارغ الصبر". وكان الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله لوح بإقامة مصنع للصواريح الدقيقة في لبنان، في خطابه الجمعة الماضي. Advertisements وناشد الامين "باسم جميع المنتشرين اللبنانين في الخليج والعالم، المعنيين بإبعاد لبنان عن أتون الصراعات الدولية والحفاظ على علاقات لبنان بالدول الصديقة والشقيقة". و قال الأمين إن "تحويل لبنان الى منصة لتصنيع و إطلاق الصواريخ بهدف تغيير المعادلات في المنطقة هو استهتار كامل بمصالح لبنان و اللبنانين كافة، مقيمين ومنتشرين، في الوقت اللذي يجب ان تكون كل قوة لبنانية في خدمة لبنان و للدفاع عنه لا للهجوم على الدول العربية الشقيقة". ودعا عضو الهيئة التاسيسية إلى ضرورة عقد موتمر حوار اقتصادي يشمل كافة القطاعات الإنتاجية والاحزاب السياسية و الفعاليات الاغترابية من اجل بلورة روية اقتصادية واضحة يلتزم بها الجميع بحيث لا تتعرض مصالح لبنان للخطر، و كي تبني مسارا واضحا يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية". و"مجلس التنفيذين اللبنانيين" هو مجلس اغترابي لبناني قيد التاسيس، يضم كوادر لبنانية من العاملين في دول الخليج العربي، من مختلف الاختصاصات هدفه تفعيل العلاقات الاقتصادية بين لبنان والاشقاء في دول الخليج العربي.



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