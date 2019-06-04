شكرا لقرائتكم صحيفة رسمية ترى في مجزرة تيانانمين "مناعة" للصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:44

اعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية الصينية أن سحق احتجاجات ساحة تيانانمين قبل 3 عقود، "حصّن الصين" في مواجهة الاضطرابات السياسية.



الصحيفة الناطقة بالانكليزية والمقرّبة من الحزب الشيوعي الحاكم، كتبت في افتتاحية أن "حوادث" 4 حزيران (يونيو) 1989 "باتت حدثاً تاريخياً منسياً"، مضيفة أن هذا النسيان مكّن الصين من مواصلة تطوّرها الاقتصادي المذهل.

وأضافت: "منذ الحادث، تمكّنت الصين من أن تصبح ثاني قوة اقتصادية في العالم، مع تحسّن سريع لمستوى المعيشة. ضاعف حادث تيانانمين مناعة الصين في مواجهة أي مشكلة سياسية مستقبلية". وهذه الافتتاحية غير موجودة في نسخة الصحيفة باللغة الصينية.

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ولفتت الى أن "لا ظروف سياسية في الصين الآن تسمح بالتكرار المفاجئ للشغب الذي حصل قبل 30 سنة"، معتبرة أن المجتمع تعلّم ما يكفي من الدروس "من المآسي السياسية التي حصلت في الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا ودول عربية".

تأتي افتتاحية الصحيفة بعدما رأى وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فينغي، في سنغافورة الأحد، أن السلطات آنذاك اتخذت "قراراً صحيحاً" بإرسال دبابات لسحق الاحتجاجات السلمية، ما أوقع مئات القتلى. واعتبر أن ذلك "مكّن الصين من التمتع بالاستقرار والنموّ". ولم تنقل وسائل الإعلام الصينية تصريحات الوزير.

في المقابل، رأت تايوان أن على الصين "أن تبدي ندماً صادقاً" على الأحداث وأن "تنخرط في شكل فاعل في إصلاحات ديموقراطية". وأضافت: "ندعو بحزم السلطات الصينية إلى مواجهة أخطاء التاريخ وأن تقدّم بأسرع ما يمكن اعتذارات صادقة" للضحايا.