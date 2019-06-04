شكرا لقرائتكم السيسي: لن نوافق على شيء يرفضه الفلسطينيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:40

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده الكامل للفلسطينيين وحقهم المشروع في تقرير المصير، مشدداً على أن مصر لن توافق على أي شيء يرفضه الفلسطينيون.



وقال السيسي في كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن "صفقة القرن مصطلح يتحدث عنه الإعلام"، متسائلاً: "هل يُمكن أفرط في شيء؟ نحن مخلصون وشرفاء". وأضاف: "على مدار السنوات الماضية كانت هناك أحداث ضد الدولة تحاول التأثير في إرادة الشعب المصري"، معرباً عن شكره للمصريين على تحملهم مسار الإصلاح.

وقال إن "الفتن والتحديات كثيرة، لكن مصر بخير بفضل تماسك شعبها وقواتها المسلحة". وأضاف أن "الجماعات الإرهابية ترفع السلاح في وجه الدولة وتستهدف قطاعات حققت تنمية واستقراراً خلال السنوات الماضية، على رأسها قطاع السياحة"، لافتاً إلى أن "أجهزة الأمن عثرت خلال الفترة الماضية على الكثير من مخازن الأسلحة والمتفجرات".

وأوضح أن "الدولة تنفق بلايين الجنيهات لتأمين الحدود الغربية"، مطالبا المصريين بالتكاتف للحفاظ على أمن مصر.