شكرا لقرائتكم العراق يحكم بالإعدام على كل الارهابيين الفرنسيين الذين نقلوا من سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 00:57

بغداد - أ ف ب - أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالاعدام في حق الارهابيين الفرنسيين الـ11 وتونسي نقلوا من سورية للمحاكمة في بغداد، بعد محاكمات مثيرة للجدل امتدت لأسبوع، ما يفتح الباب أمام استقبال مزيد من الارهابيين.



وصدر اليوم (الإثنين) حكمان على آخر فرنسيَين هما مراد دلهوم (41 سنة) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو سنة في دير الزور شرق سورية، وبلال الكباوي (32 سنة) من بلدة سير، وهي إحدى ضواحي باريس. وقال دلهوم أمام المحكمة: "لم أبايع تنظيم داعش ولم أتابع أي تدريبات منذ خضعت لعمليتين جراحيتين في ظهري"، كما ذكرت مراسلة "فرانس برس".

وقال الرجل الذي عرف باسم "أبو أيمن" بين أعضاء التنظيم، إنه دخل الى سورية لإنقاذ زوجة صديق من جماعات ارهابية جزائرية تتباين الأنباء حول مصيره، فقد يكون قتل خلال المعارك، أو أسيراً لدى فصائل سورية.

وعلى رغم رفضه الاعتراف خلال المحاكمة، ذكر دلهوم خلال التحقيق إنه انضم الى "لواء طارق بن زياد" وهي وحدة تابعة لـ"داعش" يقودها جندي فرنسي سابق، سماها الأميركيون "خلية المقاتلين الأوروبيين" التي قالوا إنها كُلفت "تنفيذ هجمات في العراق وسورية والخارج".

وقال بلال الكباوي للقاضي بتوسل: "كنت غبياً جداً قبل 5 سنوات، مقتنعاً بأنه يمكنني مغادرة سورية متى أردت". وذكر للقاضي أنه طلب من عائلته في فرنسا الاتصال بالمخابرات الفرنسية لمعرفة كيفية العودة مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، وبناء على نصيحة منهم سلم نفسه لـ"قوات سورية الديموقراطية" نهاية عام 2017.

وبصدور الحكمين الأخيرين، تختتم المحكمة إجراءاتها بعدما اصدرت أحكاماً بإعدام كل الارهابيين الـ12، وهم 11 فرنسياً وتونسي، تسلمتهم بغداد من "قوات سورية الديموقراطية" نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وبدأت محاكمتهم في بغداد بتهمة الانتماء الى تنظيم "داعش" في 26 من أيار (مايو) الماضي، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس.

وأصبحت بغداد الخيار البديل بالنسبة لدول مثل فرنسا، التي ترفض بشكل قاطع محاكمة او عودة مواطنيها المرتبطين بتنظيم "داعش" الذين اعتقلوا في العراق أو من قبل القوات الكردية في سورية. وتثير عودة الارهابيين إلى بلادهم جدلاً في أوروبا.

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وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية لوران نونيز إن "فرنسيَين آخرين قد يحاكمون في العراق"، علماً أن نحو 450 فرنسياً مرتبطين بـ"داعش" معتقلون حالياً في سورية. وأضاف: "لا يمكنني أن أعطي رقماً دقيقاً، لكن سيكون لدينا أفراد آخرون سيحاكمون أمام القضاء العراقي".

من جهة أخرى، حذر محامو أسر الارهابيين ومدافعون عن حقوق الانسان من هذا الأمر وشككوا بضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة أمام القضاء العراقي.

وأكد 40 محامياً فرنسياً اليوم الإثنين أن فرنسا، بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها، إنما تعرض نفسها "لعار هائل" يمكن أن يترك "وصمة لا تمحى" على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.

بدورها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية ان الإجراءات القضائية تعاني من "قصور جسيم". وأكدت في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم والإيهام بالغرق". وفي المقابل، "وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقاً موثوقاً في مزاعم التعذيب"، بحسب التقرير. وأوصت المنظمة فرنسا بعدم "الاستعانة بجهات خارجية لمحاكمة مواطنيها، كما يحدث في العراق".

وبوجود معارضة من قبل الرأي العام الأوربي لعودة الارهابيين، تواجه باريس معضلة لأنها لا تريد محاكمة الارهابيين من مواطنيها وتعارض عقوبة الإعدام التي يصدرها القضاء العراقي وتقف فرنسا ضد تطبيقها.

لذلك تتدخل جهات دبلوماسية فرنسية "على أعلى مستوى" لمنع إعدامهم، لكنها تشدد في الوقت ذاته على أن محاكمتهم تسير في "ظروف جيدة وفي حضور دفاع". وحضر الى جانب جميع الفرنسيين والتونسي محامو دفاع منتدبون من قبل المحكمة، على رغم وجود محام للدفاع عن اثنين منهم في فرنسا.

ولم يلتق محامو الدفاع المنتدبون بهؤلاء الاشخاص ولم يطلعوا على ملفاتهم إلا قبل دقائق من الجلسة، واضطر القاضي مراراً للتدخل لأن أسئلة هؤلاء المحامين كانت تتعارض مع مصلحة المتهمين. ومن جهة ثانية خففت محكمة الاستئناف اليوم الإثنين الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد. وبحسب القانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم.