شكرا لقرائتكم مئات القضاة الأتراك يشكون اعتقالهم بعد المحاولة الانقلابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 00:07

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بتوضيحات، في شأن 546 شكوى تلقتها حول توقيف موقت لقضاة في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها عام 2016.



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ووَرَدَ في بيان أصدرته المحكمة (مقرّها ستراسبورغ): "في تواريخ مختلفة، أوقف أصحاب الشكاوى الـ 546 وجميعهم قضاة عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء في منظمة" الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. وأشار الى وضع القضاة قيد توقيف موقت، ثم حبس احتياطي.

وأضاف البيان: "الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات رُفضت، وتتضمّن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة".

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية في شأنها. وتدرس المحكمة بعد ذلك قبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن قراراتها خلال أشهر.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو، تعويضاً عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية، أوقف بعد محاولة الانقلاب "لمجرد الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إجرامي".