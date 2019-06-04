شكرا لقرائتكم قتلى بتفجير استهدف باصاً حكومياً في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 23:43

قُتل 4 أشخاص اليوم الاثنين، بتفجير قنبلة لدى مرور باص يقلّ موظفين حكوميين في كابول.



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وكان الباص يقلّ عمالاً بعد مغادرتهم وكالة رقابة حكومية، قبل عطلة عيد الفطر، عندما فُجرت القنبلة.

وقال ناطق باسم "لجنة الإصلاح الإداري المستقل والخدمة المدنية" إن القنبلة كانت مخبّأة في دراجة هوائية على جانب الطريق، مشيراً الى مقتل 4 من زملائه وجرح 9 آخرين.

لكن ناطقاً باسم وزارة الداخلية أعلن مقتل 5 أشخاص وجرح 10 آخرين، جميعهم مدنيون.

وأُسِست "لجنة الإصلاح الإداري المستقل والخدمة المدنية" عام 2002، للإشراف على قطاع الخدمة المدنية الأفغاني حيث يتفشى فساد.