شكرا لقرائتكم المغرب يفكّك خلية يشتبه في موالاتها تنظيم "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 3 يونيو 2019 / 17:17

الرباط - أ ف ب - أعلنت السلطات المغربية أنها فككت اليوم الاثنين خلية من 3 أفراد يشتبه في موالاتهم تنظيم "داعش"، و"إعدادهم لتفيذ اعتداءات إرهابية" في المملكة.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من إلقاء القبض على 3 متشددين يشكلون هذه الخلية، في مدينتي الراشيدية وتينغير في جنوب شرقي المغرب".

وأوضح البيان أن الموقوفين، الذين تراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، "كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية في المملكة، وسعوا إلى استقطاب وتجنيد عناصر أخرى تحضيراً لمشروعهم الإرهابي، إضافة إلى الدعاية والترويج لخطابات متطرفة لتنظيم داعش".

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وتعلن السلطات المغربية من حين إلى آخر عن تفكيك خلايا يشتبه في موالاتها للتنظيم المتطرف. ويمثل أمام القضاء حالياً 24 متهماً يحاكمون في قضية قتل سائحتين إسكندينافيتين أواخر العام الماضي كانتا تمضيان اجازة في ضواحي مراكش. وهي الجريمة التي اعترف المتهم الرئيسي باقترافها بأنه "كان مؤيداً" لتنظيم "داعش".

وقال عبد الصمد الجود (25 سنة) أثناء مثوله أمام القاضي يوم الخميس الماضي أنه وثلاثة من المتهمين الرئيسيين بتنفيذ الجريمة وتصويرها، "كانوا يحبون" التنظيم المتطرف و"يدعون له بالنصر". وعندما سئل عما إذا كان لا يزال من مؤيديه أجاب بعد شيء من التردد "لا أعرف".

وتقول السلطات إن المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة، التي هزت الرأي العام المغربي، ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم "داعش"، من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادره في سورية أو العراق.