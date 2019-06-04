شكرا لقرائتكم خبر عن "العسكرى السودانى" يلغى الاتفاقات مع المعارضة ويدعو لانتخابات خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المجلس العسكرى السودانى، فى بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيلغى كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسى، فى أعقاب أعمال عنف فى العاصمة الخرطوم، بعد تحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "القوى السياسية التى تحاور المجلس العسكرى تتحمل ذات المسئولية فى إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية، والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولى آخر يُفرض فيه رأى واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبى والرضاء العام".
وذكر أن الانتخابات ستجرى خلال 9 أشهر.
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