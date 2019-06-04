شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من الأمن العراقى فى إطلاق نار بقضاء الطارمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان عن خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن 4 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب أربعة آخرون فى إطلاق نار ببلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالى بغداد، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم .

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