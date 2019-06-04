فنانة العرب أحلام تفتح أولى حفلات موسم جدة هذا العيد

الخليج - محمد المليص

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإفتتاح “موسم جدة” هذا العيد بحفل غنائي كبير في الـ8 من يونيو المقبل، بمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” وبتنظيم من شركة “بنش مارك”.

وشاركت الملكة احلام، كما يلقبها جمهورها متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة كشفت فيها عن موعد الحفل، ووعدت أحلام، جمهورها بـ”ليلة ملكية”، تليق بمعجبيها.

وقال المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية الأستاذ عبدالله مخارش، “غايتنا هي ارضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، واحلام قامة فنية لها جمهورها، اختيارها جاء بناء على طلب الجماهير في جدة الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.

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وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “بنش مارك” الأستاذ محمد حسنين، “نحن سعيدين بالتعاون مع اسم فني عريق كاسم فنانة العرب احلام، ونحن نستعد اليوم لحفل غنائي جماهيري ضخم يسع 6 الآلاف شخص، وسيكون على مسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية والصوتية والشاشات الضخمة الثلاثية الأبعاد اضافة إلى الاضاءة المميزة التي تضاهي المسارح العالمية، وجميعها سيكون بعمل وإشراف الشباب السعودي”.

وأضاف مثمناً: “ما وجدناه من دعم وعناية ورعاية من ادارة “موسم جدة” والذي سيكون حديث العالم بما يحتويه من فعاليات عالمية ومحلية مميزة ستجعل من عروس البحر الاحمر مقصداً للسياح من كافة اقطار العالم”.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام، بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و 22 مارس الماضي.