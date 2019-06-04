مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة يهنأ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

الخليج - زينة الفدح ‎ ‎رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أجل آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وكافة الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

‎سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

‎َمهنئاً القيادة الرشيدة بنجاح موسم العمرة لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠هـ، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال الخطط المحكمة التي اعدتها جميع الجهات المعنية بإشراف ودعم ومتابعة من القيادة ؛ خاصاً بالشكر أبطال صحة مكة المكرمة الذي بذلوا جهوداً جبارة لتقديم أرقي الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من الأهالي والمعتمرين والزوار

‎راجياً الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن َيعينهم على خدمة الإسلام والمسلمين.

‎وكل عام أنتم بخير.

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