لجنة تحري الهلال: اليوم أول أيام عيد الفطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال، التي انعقدت أمس في دائرة القضاء في أبوظبي، أن يوم الاثنين، هو آخر أيام شهر رمضان، واليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.

كانت اللجنة، اجتمعت مساء أمس، بعد صلاة المغرب، برئاسة سلطان البادي، وزير العدل، وضمت المستشار محمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، والمستشار علي الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد، المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد سعد، رئيس محكمة استئناف أبوظبي، والمستشار يوسف رجب، رئيس استئناف في محكمة رأس الخيمة، والمهندس خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، والمستشار طالب الشحي، مستشار في الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد المهيري، مدير مركز اليسيلي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والدكتور أحمد الأهدل، كبير الوعاظ في الدائرة، والدكتور سالم الدوبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر عبد الله، نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

وكانت جميع المحاكم الشرعية في الدولة، تحرت الرؤية ووافت اللجنة بما ثبت، فيما تابعت لجنة تحري الشهور القمرية، بدائرة قضاء أبوظبي، في «المناطق الوسطى والعين والظفرة» مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة، ووافت اللجنة بما توصلت إليه.