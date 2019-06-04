خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني سلطان والحكام بالعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتمنى سموّه لهم، في برقيات التهنئة، موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بهذه المناسبة السعيدة.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهاني أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، وقال «نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، عيد خير ورحمة وسلام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، ويعيده علينا وعليكم باليمن والبركات».

وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السموّ رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموّه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى قائد مسيرة العز والفخر صاحب السموّ رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية والسعادة ليواصل بحكمته قيادة مسيرة الاتحاد المباركة وتعزيز منجزاتها ومكتسباتها.

كما هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات وعلى إمارات الخير والمحبة بمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم.

كما وجّه سموّه التهنئة إلى أبناء الإمارات المخلصين حماة الوطن.. بواسل القوات المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية بهذه المناسبة السعيدة.. داعياً الله تعالى أن يحفظهم برعايته ويبارك جهودهم ويعزهم وينصرهم.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين. داعين الله عز وجل، أن يعيدها على سموّهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السموّ حكام الإمارات، برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ سموّ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السموّ رئيس الدولة، صاحب السموّ رئيس الدولة، بالمناسبة.

كما هنأ سموّ الشيخ سلطان بن زايد، بهذه المناسبة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سموّ الشيخ سلطان بن زايد، برقيات تهنئة إلى عدد من قادة الدول الخليجية والعربية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم مزيداً من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والاستقرار.

وهنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر «تويتر»، قيادة الإمارات، وشعبها، وإخوانه أفراد القوات المسلحة، بحلول عيد الفطر المبارك، وقال سموّه: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات، وعساكم من عواده. وأبارك لإخواني من حماة الوطن البواسل هذه المناسبة، ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا».

وبعث سموّ أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأ سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السموّ رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجياً المولى عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموّّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموّه..صاحب السموّ نائب رئيس الدولة وصاحب السموّ ولي عهد أبوظبي وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود، ونواب الحكام، راجياً المولى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنأ سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سموّه عن أسمى آيات التهاني، لصاحب السموّ رئيس الدولة، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، و يُديم على بلادنا الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ سموّه، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة المباركة.

كما هنأ سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الفطر المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموّه، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ سموّه، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الفطر المبارك، معرباً سموّه عن أمنياته أن يعيده المولى عز وجل عليهم باليمن والبركات.

وهنأ الفريق سموّ الشيخ، سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية عبر «تويتر»، بأول أيام عيد الفطر المبارك، قائلاً «مبارك عيدكم، وعساكم من عوّاده».

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بمسجد زعبيل في دبي صلاة عيد الفطر السعيد.

ويستقبل سموه المهنئين بهذه المناسبة المباركة في مجلس زعبيل الكبير، عقب الصلاة مباشرة، أعادها الله على قيادتنا وشعبنا ودولتنا بالخير والعز والبركات.

يؤدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الفطر السعيد في أبوظبي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموّه الشيوخُ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

ويستقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد جموع المهنئين بالعيد في يومه الأول بقصر المشرف في أبوظبي.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية.

ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر ولمدة يومين.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب صلاة العيد مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة - إلى جانب سموهما - عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية و الإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر في مجلس الضيافة بخزام من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة. (وام)