أقوال روحاني

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في حديثٍ متلفز له بث مؤخراً تباهى الرئيس الإيراني حسن روحاني بالدور الإيراني في المنطقة العربية، متسائلاً: «لماذا يفاجئكم نفوذنا في العراق وسوريا؟»، قبل أن يضيف: «نحن متنفذون في كل المنطقة وليس في هذين البلدين فقط، ونفوذ إيران يمتد غرباً حتى البحر الأبيض المتوسط، وشرقاً حتى شبه الجزيرة الهندية».

وبالكثير من الاستعراض قال: «نحن فخورون بدورنا في العراق وسوريا ولبنان، وليس هناك من نهايه».

إضافة إلى ما تحمله هذه الأقوال من إقرار واضح لا يحتمل اللبس بالتدخلات الإيرانية في شؤون البلدان العربية، فإنها تنطوي على الكثير من الاستفزاز للمشاعر القومية العربية، فالرجل هنا يتحدث عن نفوذ إيراني بالمعنى المباشر للكلمة، قائم على حسابات تخص مصالح إيران وحدها، لا المصالح العربية. وفي هذا فإن طهران غير معنية بما يحدثه دورها من انقسامات عميقة في البلدان التي تتدخل فيها، وما تغذيه من نوازع مذهبية وطائفية، نحن جميعاً شهود على ما نجم عنها من نزاعات الكثير منها عنيف ودموي، ومن تفكك في الهويات الوطنية الجامعة التي بذلت أجيال من الساسة والمفكرين والمناضلين العرب جهوداً في سبيل تشكيلها وتعزيزها.

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لا شأن لنا بالطريقة التي تريد إيران عبرها إدارة خلافاتها مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، طالما كان الأمر محصوراً في الجغرافية الإيرانية وحدها، ولكن يقلقنا أن تجعل طهران من بلداننا ساحات لتصفية حساباتها مع القوى الكبرى، فتهدد بإشعال المنطقة كلها، مستندة في ذلك على ما يصفه روحاني بنفوذها في البلدان العربية الذي تباهى به وتفاخر.

وكون طهران تملك علاقات مع بعض النخب السياسية العربية، غير المعروفة بالنزاهة على أي حال، كما يبدو ذلك ساطعاً في ما هي متورطة فيه الوجوه السياسية الموالية لطهران في العراق، مثلاً، من فساد، فإن ذلك لا يعني أن الشعوب العربية، في سوريا والعراق وغيرهما راضية عن نفوذ إيران ودورها في بلدانها، وحسبنا أن نعطي مثالاً على ما هو عليه اليوم بلد عربي مثل لبنان من انقسام سياسي وطائفي حاد بسبب الدور الإيراني فيه، وليس الوضع في العراق بأحسن حال من هذه الزاوية.

المؤلم أن تفكك منظومة الأمن العربي لا يخدم فقط مصالح الدولة الصهيونية، ويهدد بتصفية القضية الفلسطينية، وإنما يطلق العنان للقوى الإقليمية كإيران وتركيا أن تمد أياديها طويلاً وتتقدم بأرجلها عميقاً في أكثر من خاصرة عربية متوسلة، في الغالب الأعم، شعارات مذهبية، تطمس البعد الوطني - القومي للقضايا العربية.

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