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ابن الديرة

أطل هلال عيد الفطر السعيد على الدنيا، فكل عام والجميع بخير. العيد فرح ولقاء وتفاؤل وأمل. العيد نداء القلب واستجابة الروح. العيد مناخ المحبة يطوق عبارات العناق. العيد روعة الأخوة والصداقة تتجلى في نظرة وابتسامة وسلام. العيد حياة، ولا ينبغي أن تغطي عبارة العيد مضمونه. العيد شكل، لكنه مع ذلك وقبله جوهر، ولعيد الفطر السعيد بالذات حضوره الخصوصي، إذ يأتي بعد رحلة شهر رمضان المبارك، رحلة الإنسان المسلم مع النفس وفي النفس. رمضان زمن استثنائي لا يكتمل إلا بالعيد، وبينهما يواجه الإنسان المسلم عمره كله. هذه خلاصة وقتك بين يديك، فماذا قدمت في رمضان، وماذا تقدم في العيد؟ ماذا قدمت لنفسك ووطنك وأهلك وأمتك؟ بين رمضان والعيد يحتشد العمر احتشاداً، ويقف أمام ذكرياته ومراياه: أنا هنا، هذه اللحظة بالضبط، في هذا المكان بالضبط، فكيف أحقق ذاتي في ذاتي؟ كيف أتعامل مع الآخر؟ كيف أستوعب، أكثر من أي يوم مضى، قيم الخير والحق والعدل والجمال والعمل والتضحية؟

في هذه اللحظة، لحظة العيد الجميلة، يتداخل الخاص والعام في بهجة الزمن، ويتيح العيد مسافات شاسعة من التعارف والمعرفة، من الحكمة والهدى ونور الطريق، ومن الثقة والقوة واليقين. ليس الزمن العابر، وإنما زمن الوقوف المتأمل بين ما كان وما يكون، وإنما وقت استعادة الذاكرة ذاكرتها، وصولاً إلى الهدف ودرجات الوصول، هدف الذات في تحقيق الذات، وهدف الذات في تحقيق الوطن.

قل أيضاً تحقيق وتفعيل فكرة العيد، حيث هو تاج الأيام وعنوان الدليل، وحيث العيد الأفق الأرحب المؤدي إلى ما بعده من أيام الله، بكل كنائز العبارة، وبكل ما في الإشارة من إشارة. قل إنه العلامة الفارقة في نهار السنين. قل إنه الاختيار، اختيار اليوم والغد وزمن العطاء في وجهه الأكمل الأفضل الأجزل. قل إنه العيد وكفى، ثم اعمل بقيم رمضان والعيد، فكن الإنسان الحقيقي الجدير بصفة الإنسانية، وكن أنت نفسك. كن الإيجابية والأريحية والكرم والشجاعة والعدل. كن الصدق يا صاحبي، وكن النقاء.

كن العيد يا صاحبي وكن الاعتداد.

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كن كل ذلك أو حاول.

يكفي أن يقال العيد حتى يبدأ هو في قول القول وفعل القول. العيد حين يحضر يقول وحده، ويقول أحلى القصائد وحده، ويغني وحده، ووحده يؤلف ويعزف أجمل الألحان. العيد، إلى ذلك، فنان تشكيلي بامتياز، متخصص منذ قديم الأزل في توزيع الألوان عموماً، وفي اختراع ألوان قوس المطر خصوصاً.

والعيد إعلان لقاء يتحقق، إدارياً، عندما يعلن رسمياً، فلا هو محل سبق، ولا هو موضوع اجتهادات.

العيد هو العيد، عيد الفرح والحب واللقاء. العيد هو اجتماع الناس على كلمة العيد، وعلى عبارة العيد، وعلى أبجدية العيد.

كل عام والإمارات العزيزة الغالية، وقيادتها الحكيمة، وشعبها الكريم، بخير.

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