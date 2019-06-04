ابن سحيم: قطر لن تكون خنجراً إيرانياً موجّهاً إلى الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدة، القاهرة:”الخليج 365”، وكالات



اعتبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن قطر لن تكون خنجراً إيرانياً إرهابياً موجّهاً إلى الخليج وأهله وإن ظن الفاسقون ذلك، موضحاً إلى أنه كما بترت الإصبع الإخوانية فستلحقها إصبع نظام الملالي، ولن يرضى القطريون وهم العرب المسلمون أن تكون دوحتهم كرة تتقاذفها تركيا وإيران ضد دينهم ووطنهم وأهلهم، فيما اعتبر خبراء ومحللون سياسيون مصريون، أن تحفّظ قطر على مخرجات القمتين الخليجية والعربية، هو انعكاس حقيقي على تبعية الدوحة لطهران.

وشكر الشيخ سلطان بن سحيم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما بضيوف الرحمن وجهودهم بجمع كلمة الخليج والعرب والمسلمين لأول مرة على نبذ الإرهاب وتنمية المجتمعات الإسلامية، مشيراً إلى أن من شذ عنهم ليسوا سوى دعاة التدمير والإرهاب متأسفاً من نظام حكومة قطر الذي كان في كل ذلك لهم تابعاً وللخليج معادياً، وللعروبة ناكراً، وللإسلام الحق مجافياً.

وقال ابن سحيم عبر حسابه في «تويتر»: اتفق الخليج على حماية أمنه من إرهاب إيران فاختار نظام قطر صف الإرهاب الإيراني، اتفق العرب على إدانة إيران فكان لسان نظام قطر فارسياً، أخزاهم الله وأنقذ قطر وأهلها منهم، فوالله إنّ قطر عربية أصيلة لاترضى الضيم وإن «نمق» منهم فاسق فهو لايمثلهم ولن يبقى بينهم.

وبارك سلطان بن سحيم للقطريين الذين يتدفقون تباعاً لأداء العمرة، وذلك طاعة لربهم وإن كره الظالمون الذين نصبوا لهم المصائد. قائلاً: اللهم تقبل منهم ونجّهم من كيد المتربصين.

من جهة أخرى، قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير «العين الإخبارية»، إن «قطر أصبحت رهينة لسياسة الآخرين، وفاقدة للسيادة»، مشيرًا إلى أنها تستخدم كأداة لشق الصف الخليجي والعربي. وأضاف، في مداخلة هاتفية ل«سكاي نيوز» أمس الأول الأحد، أن «الموقف القطري دائماً ما يكون محبطاً ومخيباً للآمال»، مشيراً إلى أن «قطر مرتبطة بقوى أخرى مثل إيران وغيرها، وتنتهج نهجاً يشق الصف الخليجي».

ولفت النعيمي إلى أنه ليس من أولويات قطر أمن واستقرار المنطقة وإنما دعم الفوضى والإرهاب.

وبيّن أن موقف الدوحة يدل على أنها تُستخدم كأداة لشقّ وحدة الصف الخليجي والعربي، في الوقت الذي بات الشعب القطري يعلم تماماً أن حكومته مرتبطة بقوى خارجية.

وشدد على أن «منهجية قطر تزيد عزلتها»، فهي ما زالت تضيع العديد من الفرص على نفسها للعودة لوحدة الصف الخليجي.

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون مصريون، أن تحفّظ قطر على مخرجات القمتين الخليجية والعربية، هو انعكاس حقيقي على تبعية الدوحة لطهران، ويشير إلى تطابق وجهات النظر بينهما، بشأن دعم للإرهاب، ونشر القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف ل«الخليج»: إن تحفّظ قطر على مخرجات القمتين يشير إلى ارتباطها بطهران على حساب دول الجوار العربي، لا سيما في ظل عدم تجاوب الدوحة مع المطالب العادلة لدول المقاطعة العربية، التي دعت قطر إلى الكف عن دعم الإرهاب، وتغيير خطابها الإعلامي التحريضي ضد الدول العربية.

واعتبر أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي، أن قطر باتت لا تمتلك قرارها وموقفها السياسي من الدول المجاورة، وبات قرارها رهن الرضاء الإيراني، لذا فإن تحفظها أمر متوقع لا سيما أن مفهوم الأمن القومي غاب عن صنع القرار السياسي في قطر، وحلّ مكانه لغة التبعية والاستقواء بالخارج.