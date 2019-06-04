إدانات دولية وإقليمية لاستخدام القوة ودعوات إلى التهدئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توالت ردود الفعل الدولية والإقليمية على تطورات الأحداث في السودان، بعدما فض الجيش السوداني بالقوة أمس الاثنين، الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية في العاصمة الخرطوم، ودعت دول غربية إلى التهدئة واستئناف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين، وشددت على محاسبة الجناة.

وحمّلت بريطانيا، أمس الاثنين، المجلس العسكري «مسؤولية» فض الاعتصام بالخرطوم، مشددة على أن «المجتمع الدولي سيحاسبه على ذلك».

جاء ذلك في تغريدتين لوزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، عبر حسابه على «تويتر»، وقال هنت في تغريدة: «أدين هجوم قوات الأمن السودانية على المحتجين»، معتبراً أن «هذه خطوة مشينة لن تقود إلا إلى الانقسام والعنف».

وأضاف في تغريدة أخرى أن الاعتداء على المعتصمين «لن يساعد السودان في بناء المستقبل الذي ينشده الشعب».

وتابع: «المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، وسيحاسبه المجتمع الدولي على ذلك».

وكان السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق، قال في تغريدة على «تويتر»، إنه سمع «إطلاق نار كثيفاً» من منزله.

وتابع صديق: «أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات. لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا الآن».

وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في تغريدة على موقعها على «تويتر»، أمس، أن «الهجمات التي تشنها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف».

واعتبر البيان أن «المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يمكنه أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول».

ودعا الاتحاد الأوروبي أمس قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي، وحث على انتقال السلطة سريعاً لقوى مدنية.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين «نتابع تطورات الوضع عن كثب، بما في ذلك هجمات يوم أمس على المحتجين المدنيين، وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول، واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم».

وأضافت المتحدثة «أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها، أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعاً إلى سلطة مدنية».

بدوره، دان الاتحاد الإفريقي، أمس، العنف ضد معتصمي الخرطوم، داعياً إلى إجراء تحقيق «فوري» و«شفاف» من أجل مساءلة المسؤولين عن ذلك.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الإفريقية التي تعتبر الأمانة العام للاتحاد وجهازه التنفيذي، نشر عبر الموقع الرسمي للتكتّل القاري.

ونقل البيان عن رئيس المفوضية، التشادي موسى فكي، قوله: «ندين بشدة أعمال العنف التي اندلعت أمس بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين».

ودعا فكي إلى «إجراء تحقيق فوري وشفاف، من أجل مساءلة جميع المسؤولين»، داعياً في الوقت نفسه «المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى حماية المدنيين من المزيد من الأذى».

ودعا فكي «جميع الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المشتركة، من أجل الوقف الفوري للعنف (في السودان)، والاستئناف السريع للمفاوضات، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية». وجدد اعتزام الاتحاد الإفريقي مواصلة إشراك الشعب السوداني ومرافقته، لدعم توطيد اتفاق سياسي يتماشى مع قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

ودانت فرنسا فض الاعتصام بالقوة، ودعت إلى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء. كما دانت الحكومة الألمانية التصدي العنيف لقوات الأمن للاعتصام في الخرطوم.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس قوات الأمن السودانية بوقف الهجمات على مخيمات الاحتجاج في الخرطوم والسماح للأطقم الطبية بالوصول إلى المصابين.

وقالت باشليه في بيان «آسف بشدة للاستخدام الواضح للقوة المفرطة في مخيمات الاحتجاج. التقارير عن استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية قرب المنشآت الطبية، بل وداخلها مقلقة للغاية».

وأضافت «أحث قوات الأمن على وقف مثل هذه الهجمات على الفور وعلى ضمان وصول أطقم الرعاية الطبية للجميع على نحو آمن ودون عراقيل». (وكالات)