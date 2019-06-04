نقل تجارب الإمارات الرائدة في العمل الحكومي إلى أوزبكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجحت فرق العمل المشتركة من حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية أوزبكستان التي عقدت اجتماعات ولقاءات مكثفة ضمن فعاليات زيارة الوفد الحكومي الأوزبكي الرفيع للدولة أخيراً، في تحديد عدد من الخطوات التنفيذية والخطط العملية لنقل التجربة الإماراتية الرائدة مع حكومة أوزبكستان، في مدة 3 سنوات، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة بين البلدين في التطوير الحكومي.

وجرى الاتفاق على توسيع آفاق التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية لتشمل 19 محوراً، بعد إضافة محوري نظام الضرائب والخدمة المدنية (الموارد البشرية الحكومية)، كما اتفق على إطلاق 120 مبادرة نوعية للتعاون، خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 73 مبادرة ستطلق خلال العام الحالي.

وكانت حكومة دولة الإمارات، قد استقبلت وفداً حكومياً من أوزبكستان، برئاسة عزيز عبد الحكيموف، نائب رئيس الوزراء، وأكثر من 60 شخصية، في زيارة هدفت إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والاطلاع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات وأهم البرامج والمبادرات الهادفة للارتقاء بمنظومة العمل والإدارة الحكومية.

واتفق الجانبان على آليات عمل محددة المواعيد، لتفعيل محاور اتفاقية الشراكة ووضع اللمسات النهائية لإطلاق مبادرات للتعاون، على أن تكون مستمرة طوال مدة الاتفاقية البالغة 3 سنوات، وتركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات وبناء القدرات والكفاءات، بمشاركة نموذج العمل الإماراتي.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل في الاستراتيجية، والأداء، والابتكار، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والاقتصاد، والتنافسية وممارسة الأعمال.

وكانت الإمارات وأوزبكستان قد وقعتا في إبريل الماضي اتفاقية تعاون هدفها تطوير العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة والارتقاء بالأداء ومنظومة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتنظيم تطبيق الاتفاقية التي تشمل 19 مجالاً، تركز على تطوير الخدمات والأداء المؤسسي، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، وتطبيق منظومة عمل تقوم على الابتكار والتميز.

يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات، استحدثت برنامجاً للتبادل المعرفي في العمل الحكومي، وتحت مظلته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة، مع دول عدة أبرزها مصر والأردن والبرتغال وأوزبكستان.