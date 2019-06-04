الجسمي: أبوظبي وجهة ترفيهية وسياحية رائعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

يحيي حسين الجسمي وبلقيس وعيسى المرزوق مساء بعد غد، حفل «هلا بالخليج» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتُعد الأمسية هي الأولى من سلسلة حفلات تُقام على مدار العام بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

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وقال حسين الجسمي ل ”الخليج 365”: مُتحمس للاحتفال بعيد الفطر مع الجمهور في أبوظبي في «هلا بالخليج»، فالعاصمة وجهة موسيقية وترفيهية وسياحية رائعة لها من السحر ما يجعل الجميع يرغب في التواجد بها في كل المناسبات الاحتفالية، سواء في العيد أو غير ذلك، وأنا مُعجب جداً بالفكرة، إذ تجمع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، الجمهور الخليجي المُحب والذواق للموسيقى للاحتفال بمناسبة خاصة جداً، وهي عيد الفطر المبارك.

قالت بلقيس: سعيدة بمشاركتي في أولى حفلات «هلا بالخليج»، وأتطلع إلى إسعاد الجمهور في العيد، فالاحتفال في العاصمة طالما كان له طابع خاص.

تقام فعاليات «هلا بالخليج» في أيام العطل وخلال الاحتفالات الرسمية الإقليمية والمحلية لاستقطاب الزوّار من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يجري تنظيم الحفلات الفنية في عطلة عيد الفطر، وفي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، واليوم الوطني لسلطنة عُمان، واليوم الوطني للإمارات.