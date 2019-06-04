ترامب في لندن.. ترحيب رسمي ورفض شعبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي الزائر دونالد ترامب في قصر بكينجهام، في مستهل زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدأها بالهجوم على رئيس بلدية لندن، الذي أعلن مقاطعته للزيارة.

واستهل زيارته بتغريدة اتهم فيها صديق خان، وهو أول مسلم يتولى منصب عمدة لندن، بأنه «بغيض بشكل أحمق» لرئيس الولايات المتحدة الزائر، «الذي هو حتى الآن أهم حليف للمملكة المتحدة». وأضاف في تغريدة: «صادق خان الذي قام بعمل سيّئ للغاية كرئيس لبلدية لندن أدلى بتصريحات (شريرة) تتعلق بالرئيس الأمريكي»، معتبراً أنه يستحسن أن يركز هذا «الفاشل» على مكافحة الجريمة في لندن وليس عليّ أنا. موضحاً أن صادق خان «يذكرني كثيراً برئيس بلدية نيويورك (بيل) دي بلازيو الغبيّ وغير الكفؤ الذي قام أيضاً بعمل رهيب لا يعادل نصف طوله». وتابع: «على كل حال أتطلع لأن أكون صديقاً كبيراً للمملكة المتحدة».

من جانبه، كتب خان: «دونالد ترامب هو أحد أكثر الأمثلة فظاعة على تهديد عالمي متنامٍ». ووصف متحدث باسم خان تغريدات ترامب بأنها «صبيانية» و«لا تليق بمستوى رئيس الولايات المتحدة».

ورفع ناشطون من منظمة العفو الدولية، صباح أمس الاثنين، لافتاتٍ دعت إلى «التصدي» لترامب و«العنصرية» و«الكراهية» على جسر قبالة مقر السفارة الأمريكية.

وخلال زيارته يلتقي ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكان ترامب انتقد الطريقة التي أدارت بها ماي المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وقام بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست بلا اتفاق، لتولي رئاسة الحكومة خلفاً لها.

ودان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن تصريحات ترامب، معتبراً أنها «تدخل غير مقبول في ديمقراطيتنا».

من جهتها أعلنت ماي التي تستقبل ترامب اليوم الثلاثاء في 10 داونينغ ستريت قبل أيام من استقالتها المقررة في السابع من الجاري، «علاقتنا عززت أمن وازدهار بلدينا لسنوات، وستستمر كذلك للأجيال القادمة». ستحتل العلاقات التجارية الأساسية لبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست حيزاً كبيراً من المحادثات، وإن كان البعض في المملكة المتحدة يخشى ألا تجري الأمور في مصلحة بلدهم. وقال ترامب قبل وصوله: «لدينا الإمكانية لنكون شريكاً تجارياً رائعاً للمملكة المتحدة»، مؤكداً استعداده للتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر بين البلدين بسرعة.

وسيحضر ترامب غداً الأربعاء مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي في بورتسموث بجنوب إنجلترا مع الملكة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعد ذلك سيزور مع زوجته إيرلندا في السادس من يونيو/‏حزيران، ثم يتوجهان إلى النورماندي في فرنسا؛ للمشاركة في الاحتفالات التي أعدتها فرنسا لهذه المناسبة. ولا يتوقع أن يلتقي ترامب الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري التي كانت انتقدته بشدة خلال حملة الاقتراع الرئاسي. وصرح ترامب لصحيفة «ذي صن»، «ماذا أقول؟ لم أكن أعرف أنها شريرة».(وكالات)