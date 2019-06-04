طائرات تركية تقصف أحياء سكنية في العاصمة الليبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجيش الليبي، أن طائرات تركية قصفت مناطق قصر بن عشير وخلة الفرجان ووادي الربيع في ضواحي طرابلس. وهذه ليست المرة الأولى التي يرصد فيها الجيش الليبي طائرة تركية تقصف أحياء في العاصمة طرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الخميس، إن طائرة تركية بدون طيار داعمة لميليشيات طرابلس تقصف مدينة غريان. وتابع الجيش الليبي، في بيان: «إن تركيا تصعد من مشاركتها في الحرب الإخوانية ضد القوات المسلحة، وتستمر في خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بإرسال إمدادات عسكرية جديدة وخبراء أتراك للمشاركة في القتال بشكل مباشر في طرابلس».

وأوضح الجيش الليبي أن طائرة شحن تركية من طراز c130 على متنها فريق خبراء من الأتراك مع غرفة عمليات متكاملة وصلت ليل الأحد، إلى مطار مصراتة. وأضاف البيان أنه سبق ووصلت طائرة تركية أخرى من طراز انتينوف تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة، وعلى متنها طائرات بدون طيار تم تجميع طائرتين على الأقل منها بذخيرتهما، وتم تجربة إحداهما الليلة وحلّقت في ضواحي مصراتة وزليتن والساحل انطلاقا من قاعدة مصراتة.

من جانب اخر كشفت مصادر عسكرية فشل محاولات قوات الوفاق، للسيطرة على مطار طرابلس لتحقيق أي نصر معنوي، حتى ولو كان مؤقتاً، من أجل رفع معنويات عناصرهم المنهارة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي ان مجموعات من قوات حكومة الوفاق حاولت مباغتة الوحدات العسكرية للقوات المسلحة المتمركزة في محور مطار طرابلس الدولي؛ إلا أن وحداتنا العسكرية تمكنت من رد هذه المجموعات ومطاردتها وتكبيدها 14 قتيلا بينهم 6 من المرتزقة التشاديين.

وأشارت الشعبة إلى القوات المُسلحة العربية الليبية، قامت بتسليم 14 جثة لأفراد المجموعات المسلحة الموالية للوفاق إلى جهاز الإسعاف، وقالت ان الوحدات العسكرية ستبقى على الدوام جاهزة لتنفيذ الأوامر الصادرة من قيادتها العامة.

بدوره أعلن الأمن الداخلي بمدينة إجدابيا إلقاء القبض على الإرهابي «إبراهيم الشريف الكاديكي» أحد منتسبي مجلس شورى إجدابيا. (وكالات)