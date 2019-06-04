«عجائب الأرض» في جامعة نيويورك أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن معرضه القادم ضمن «مساحة المشروع»، والذي تقيمه الفنانة رند عبدالجبار بعنوان «عجائب الأرض، أساطير السماء»، وينطلق مساء 11 يونيو الجاري.

يمثّل المعرض، الذي يستمر حتى 29 يونيو، تتويجاً لبحث الفنانة الأخير حول التراث الثقافي والمعماري في العراق، مع تركيز خاص على الماضي القديم لبلاد ما بين النهرين. وتعكس الأعمال المعروضة سلسلة المراحل التاريخية التي تأثّرت بالمسارات الحضارية عبر الزمن على امتداد الجغرافيا المشتركة للمنطقة، وتكشف عن ملامح العمارة والآثار والأساطير التي استمدت منها الإلهام. كما ينبثق المعرض من دراسة السمات الشكلية والمادية للآثار الموجودة ضمن مقتنيات المتاحف والأرشيف الحضاري للبلاد، إضافة إلى القصص والأساطير التي تسعى إلى الإضاءة عليها.