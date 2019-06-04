حمد بن جاسم: لا أريد أن أعلّق على نتائج "قمم مكة"

وقال ابن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا أريد أن أعلّق على نتائج قمم مكة لأنه سبق أن قلت رأيي".

وأضاف: "لكن أود ان أُشيد بلقاء سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية".

وتابع ابن جاسم الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الخارجية: "بالتحديد في ما ذكره عن ماهو مقياس السلوك ومن يحدد هذا المقياس لسلوك الدول. لا أريد أن أخوض في ذلك كثيرا لأن رد الأخ محمد كان واضحا في هذا الموضوع".

وكان وزير الخارجية القطري قد أجرى لقاء مع فضائية "روسيا اليوم"، تحدث فيها عن تطورات منقطة الخليج إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسة الدوحة الخارجية، كما أجرى الوزير حوارا مع فضائية "الجزيرة" القطرية بُث أمس الأحد.

وعقد في السعودية ثلاث قمم؛ عربية، وخليجية، وإسلامية وذلك في مكة المكرمة في الفترة ما بين 30 مايو/آيار والأول من يونيو/حزيران لبحث التهديدات في المنطقة في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات إرهابية والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.