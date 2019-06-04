شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رجلى أمن فى هجوم على دورية بمدينة طرابلس اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان أن مسلحين أطلقوا النار على دورية لقوى الأمن الداخلى فى مدينة طرابلس بشمال البلاد مساء اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن.
وأضافت الوكالة أن قوات الأمن والجيش طاردت المهاجمين وطوقتهم. وذكر مصدر أمنى أيضا أن اثنين من قوى الأمن الداخلى قتلا.
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