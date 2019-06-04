رسميا.. فيفا يعلن عن مستضيف كأس العالم للأندية حتى 2020

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الأثنين عن البلد المستضيف لمسابقة كأس العالم للأندية في نسختي عامي 2019، و2020.

وأسند فيفا لدولة قطر حق تنظيم مونديال الأندية في النسختين المقبلتين، كأخر بطولتين للمسابقة تقام بالنظام القديم فيما يتعلق بمشاركة 7 أندية فقط أبطال القارات.

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وأوضح فيفا في اجتماعه مساء اليوم، أن اختيار قطر جاء كتجربة للملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022، حيث سيتم إقامة مونديال الأندية في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وسيشارك بذلك بطل الدوري القطري هذا العام، فريق السد رفقة ليفربول بطل أوروبا، والترجي التونسي بطل إفريقيا، في انتظار بطل أمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، كذلك بطل آسيا، الذي سيحدد في وقت لاحق هذا العام.

وأكد فيفا أن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها 24 فريقا، ستبدأ من عام 2021، بدلا لكأس القارات.