الفتح يستعد للموسم الجديد بصفقة بولندية

اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي، ميشال جانوتا” لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسمين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على توصية من المدير الفني للفريق، فتحي الجبال، بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

من جانبه، عبر اللاعب ميشال جانوتا عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وشارك جانوتا في 32 مباراة بالدوري البولندي، موسم 2018-19، وأحرز 10 أهداف وصنع 6 أهداف.