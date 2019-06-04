مونديال الشباب| #أوكرانيا تواجه كولومبيا.. والسنغال تصعد لربع النهائي

ضرب منتخب أوكرانيا موعدًا مع كولومبيا في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، 2019 ببولندا، عقب الفوز على بنما بنتيجة (4-1)، على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش.

وأحرز رباعية أوكرانيا، دانيلو سيكان “هدفين”، دينيس بوبوف، سيرخي بولنسا في الدقائق 23 و45 و41 و83، بينما سجل ارنيستو ووكر هدف بنما في الدقيقة 50.

وعلى ملعب ارينا لوبلين، حقق منتخب الإكوادور فوزًا على أوروغواي بنتيجة (3-1)، حيث تقدمت أوروغواي بهدف رونالد أراخو في الدقيقة 11، بينما ردت الإكوادور بثلاثية أليكسندر ألفارادو “ركلة جزاء”، سيرجيو كونتيرو، جونزالو بلاتا “ركلة جزاء”، في الدقائق 31 و75 و83، كما تلقى لاعب أوروغواي برونو منديز بطاقة حمراء في الدقيقة 82.

وعلى ملعب ستاديون فيدزيفا، حسم السنغال المواجهة الإفريقية مع نيجيريا بنتيجة (2-1)، حيث أحرز ثنائية السنغال، أمادو سانيا وإبراهيما نياني في الدقيقتين 36 و45، بينما وقع انيكيمي أوكون على الهدف النيجيري في الدقيقة 50.

وتستكمل مواجهات ربع النهائي، الثلاثاء، باللقاءات التالية..

6:30 م: اليابان * كوريا الجنوبية “ارينا لوبلين”

6:30 م: فرنسا * الولايات المتحدة الأمريكية “ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك”

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9:30 م: الأرجنتين * مالي “ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا”

أما عن مواجهات ربع النهائي حتى الآن، فهي كالآتي..

7 يونيو

كولومبيا* أوكرانيا

إيطاليا * (الفائز من الأرجنتين ومالي)

8 يونيو

(الفائز من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) * الإكوادور

(الفائز من اليابان وكوريا الجنوبية) * السنغال