رئيس ” #كاف “: #الترجي هددني في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أطلق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تصريحًا ناريًا، بقوله إن رئيس نادي الترجي، قام بتهديده، على هامش إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الوداد المغربي قد انسحب من مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، بسبب تعطيل تقنية الفيديو، في ظل مطالبة لاعبي الوداد بمراجعة هدف أحرزه وليد الكرتي، وتم إلغاؤه بداعي التسلل، ما دفع “كاف”، لإعلان الترجي بطلًا لدوري الأبطال، للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي.

وأوضح رئيس “كاف”، خلال تصريحات لصحيفة “ستاد أفريكا”، أنه تعرض لتهديدات خطيرة من قبل رئيس الترجي أمام الشهود، ووسط حضور رؤساء أندية كبيرة، متسائلًا “لماذا تعمل تقنية “فار” في كل البلدان ماعدا تونس؟”

يذكر أن الاتحاد الإفريقي “كاف”، سيجري اجتماعًا الثلاثاء، من أجل اتخاذ عدة قرارات بشأن أزمة المباراة.