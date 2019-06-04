- 1/2
- 2/2
القاهر — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن الحوثي، قوله: "نعلن ونؤكد تضامننا مع الشعب السوداني الشقيق فيما تعرض له من اعتداءات وحشية وإجرامية من جانب المجلس العسكري، ندينها".
© REUTERS / STRINGER
وأدان الحوثي "تلك الجرائم الوحشية والمساعي الرامية للسيطرة على الشعب السوداني".
يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أكدت في وقت سابق من اليوم، الاثنين، سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الملك الحوثي: المجلس العسكري في السودان دخل في صفقات مع قوى دولية وإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.