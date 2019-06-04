عبد الملك الحوثي: المجلس العسكري في السودان دخل في صفقات مع قوى دولية وإقليمية

القاهر — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن الحوثي، قوله: "نعلن ونؤكد تضامننا مع الشعب السوداني الشقيق فيما تعرض له من اعتداءات وحشية وإجرامية من جانب المجلس العسكري، ندينها".

© REUTERS / STRINGER

وأضاف: "المجلس العسكري في السودان دخل في صفقات مع قوى دولية وإقليمية للسيطرة على الشعب السوداني الشقيق ومصادرة حريته واستقلاله".

وأدان الحوثي "تلك الجرائم الوحشية والمساعي الرامية للسيطرة على الشعب السوداني".

يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أكدت في وقت سابق من اليوم، الاثنين، سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.