اليمن... "أنصار الله" تعلن السيطرة على 7 مواقع للجيش شرق الجوف

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، نقلا عن مصدر عسكري، إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها نفذوا عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS

وأكد المصدر، سيطرة "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة على أكثر من 7 مواقع عسكرية خلال العملية الواسعة.

إلى ذلك، شنت "أنصار الله" هجوما وقصفا مدفعيا على الجيش شرق منطقة صبرين في مديرية خب والشعف، أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية بالقوات الحكومية، حسب "المسيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "أنصار الله" صد زحف للجيش نحو مواقع في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف، وإلحاق خسائر في الأرواح بقواته.

Advertisements

على صعيد آخر، أحبطت جماعة أنصار الله ثلاث محاولات زحف لقوات يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وذكرت "المسيرة"، أن قوات يمنية نفذت زحفين واسعين قبالة أبواب الحديد وفي مجازة الغربية في عسير.

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من إحباط محاولات الزحف الثلاث، وتكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح.

وكانت قوات الحكومة الشرعية، أعلنت في 30 يوليو العام الماضي السيطرة على سلسلة جبال أبواب الحديد التابعة إداريا لمديرية باقم شمال صعدة، سبقها في 5 مايو من ذات العام، السيطرة على منطقتي مجازة والهشيمة في المديرية ذاتها.