لبنان... مقتل رجلي أمن في هجوم على دورية بمدينة طرابلس

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبوتنيك" أقدمت "خلية داعشية" يرأسها عبد الرحمن مبسوط على تنفيذ العملية الإرهابية.

© REUTERS / Ali Hashisho

ومبسوط شخصية غير معروفة في مدينة طرابلس ينتمي إلى مجموعة أسامة منصور الذي كان قد بايع تنظيم "داعش" الإرهابي وقتل على يد الجيش اللبناني عام 2015.

وفي التفاصيل ألقى مبسوط قنبلة يدوية على سيارة لقوى الأمن الداخلي واستتبعها بإطلاق نار على القوة الأمنية ما أدى إلى سقوط قتيلين من الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

وعلى الفور نفذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية إنتشارا أمنيا واسعا أغلق بموجبه جميع أنحاء طرابلس وقام بتطويق الإرهابي منصور في أحد المباني في منطقة التوليد.

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وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي تعرضت لهجوم بقنبلة في طرابلس، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن برتبة عريف وإصابة اثنين بجروح".

وأضاف المصدر أن إطلاق نار سمع في عدد من شوارع المدينة، لافتا إلى أن وحدات من الجيش وقوى الأمن طوّقت المكان بحثا عن المجموعة التي نفذت الهجوم.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن إطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن.

وأشارت إلى أن مصدر أمني ذكر أيضا أن اثنين من قوى الأمن الداخلي قتلا.