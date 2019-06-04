شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض على بيان فى مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بإدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت روسيا على بيان فى مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار فى إدلب أعدته الكويت وبلجيكا وألمانيا، معتبرة أنه غير متوازن، وفقا لما صرح مصدر دبلوماسى روسى لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين.
وقال المصدر "منعت روسيا بيانا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف لتأكيد التزامهم باتفاقيات وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة فى 17 سبتمبر من العام الماضى"، واصفا البيان بأنه غير متوازن وينقصه الإشارة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة فى المنطقة.
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