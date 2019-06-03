اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قتل 231 مدنيًّا في هجمات شنتها قوات النظام السوري وداعميه، على محافظة إدلب في شهر مايو الماضي. الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قالت إنّ مدينة إدلب تعرضت خلال الشهر الماضي لـ3 آلاف و901 غارة جوية. الهيئة السورية أعلنت ذلك أنّ المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد تلقّت 10 آلاف و285 قذيفة صاروخية. Advertisements أسفرت الهجمات عن مقتل 231 مدنيا بينهم 59 طفلًا و56 امرأة، وإصابة 659 شخصًا بينهم 163 طفلًا و144 امرأة. التفاصيل من هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 3 آلاف غارة جوية تُسقط عشرات القتلى في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.