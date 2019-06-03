نفق من لبنان إلى شمال إسرائيل.. عمقه يوازي ارتفاع مبنى من 22 طابقًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، لقطات من داخل نفق معقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل، على عمق كبير تحت الأرض، قائلاً إنّه كان مخصصًا لحزب الله اللبناني.

وبحسب وكالة "رويترز"، يعج النفق بأسلاك كهربائية، وصناديق تحكم في التيار الكهربائي، ومعدات اتصالات.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنَّ بداية النفق على بعد كيلومتر تقريبًا داخل لبنان، ويصل عمقه إلى نحو 80 مترًا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقًا تقريبًا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.

وذكر الجيش أنّه اكتشف النفق في وقت سابق من العام، بعد عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله المدعوم من إيران، لافتًا إلى أنّه أغلقها.

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وفي رده على العملية الإسرائيلية، قال حزب الله في يناير الماضي، إن الجماعة استطاعت دخول اسرائيل لسنوات، لكنه لم يقر بمسؤوليتها عن حفر الأنفاق.

ودارت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في 2006، ورغم تبادلهما الضربات داخل سوريا وفي هضبة الجولان المحتلة، إلا أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية هادئة إلى حد بعيد.

وتنظر إسرائيل لإيران باعتبارها أكبر خصم، وتعتبر جماعة حزب الله التهديد الرئيسي على حدودها.

وشنت إسرائيل حملة ضربات عسكرية ضدهما في سوريا أين يقاتلان إلى جانب حكومة دمشق.