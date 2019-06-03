ماذا قالت الأمم المتحدة عن فض اعتصام السودان بالقوة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإثنين، الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن السودانية ضد المدنيين في مقر الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأسفر فض الاعتصام بالقوة، فجر اليوم، عن سقوط 13 قتيلا و116 جريحا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إستيفان دوجريك، المتحدث باسم جوتيريش، قوله إنّ الأمين العام أدان الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين في موقع الاعتصام، وأعرب عن قلقه إزاء أنباء عن أن قوات الأمن أطلقت النار داخل المنشآت الطبية.

وأضاف أنّ "الأمين العام يذكّر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المواطنين، ويحث جميع الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعرب المجلس العسكري السوداني، عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجددًا الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول المنشود.

وقال المجلس في بيان على تويتر إنه "خلال القبض على متفلتين ومجرمين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام مما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف بملاحقتهم مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات".

وعزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الماضي؛ للمطالبة بعزل البشير، ثم استُكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى.