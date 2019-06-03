اكتشاف نظارات خاصة تساعد المكفوفين على النظر في الصين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طورت شركة صينيةنظارات خاصة تساعد الأشخاص ضعاف البصر على معرفة البيئة المحيطة والوصول إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها.

وفقا لمطور النظارات وانغ شياو تشيانغ، تم تزويد النظارات بكاميرا مثبتة، ويتم من خلاله التقاط الفيديو للبيئة المحيطة للمستخدمين وإرسالها إلى نظام الخدمة الذي يراقبه الموظفون عبر الانترنت، ما يتيح الموظفين تذكير المستخدمين صوتا بمكانهم وكيفية تجنب العقبات والعثور على الاتجاه الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظارات "ترجمة" نص الكتاب إلى قراءة صوتية في الوقت الفعلي، وتقديم خدمات التموقع والملاحة بدقة عالية، والتعرف الذكي على العملة وعدة وظائف أخرى، كما تم تزويدها ببرنامج استماع للكتب، وزر للاتصال في حالات الطوارئ بلمسة واحدة.

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وقال وانغ شياو تشيانغ إن شركته قامت ببحث وتطوير النظارات لمدة ثلاث سنوات، والأن لديها أكثر من 1000 مستخدم مسجل، كما تضع لكل مستخدم موظف خاص لتوفير الخدمات في الوقت الحقيقي. وقال إنه يمكن للنظارات حل مشكلة سفر المكفوفين بمفردهم.

مع ذلك، فإن تعميمها لايزال يواجه عدّة عقبات مثل عدم استقرار الإشارة وارتفاع التكلفة.