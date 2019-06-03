الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا يتعلق بحقوق الإنسان

وجاء في الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك أمر "بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة".
وأنشئت هيئة حقوق الإنسان بموجب "تنظيم هيئة حقوق الإنسان"، وبحسب موقع الهيئة على الإنترنت تهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.
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