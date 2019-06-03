أول مزاد خيري خاص بالفن المعاصر في جدة التاريخية

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الرياض: تحتضن منطقة جدة التاريخية مزاد "فن من أجل البلد" الذي يعد أول مزاد خيري خاص بالفن المعاصر في السعودية، بتنظيم من وزارة الثقافة ودار "كريستيز" للمزادات الفنية.

ويقام المزاد الخيري يوم 26 يونيو في بيت نصيف التاريخي. ويعد مزاد جدة التاريخية الأول الذي تنفذه دار "كريستيز" داخل المملكة.

سيخصص ريع المزاد لتمويل متحف جديد في منطقة "جدة البلد" المدرجة رسميًّا في لائحة التراث العالمي لليونيسكو، وكذلك لدعم مؤسسة غير ربحية توفر دعمًا مخصصًا للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

ويحتوي مزاد "فن من أجل البلد" على 30 عملًا لفنانين سعوديين وعرب، تم التبرع بها من قبل غاليري "أيام"، وغاليري "أجيال"، وغاليري " المرسى"، والسيد مازن سويد، والسيد جورج علامة، وعقيل وحمزة بونوة.

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ويشكل هذا الحدث جزءًا من خطط التنمية الثقافية التي تقودها وزارة الثقافة التي تهدف في مجملها إلى صناعة قطاع ثقافي مزدهر يدعم الاقتصاد الوطني ويعمل على تحسين جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: "نسعد باستضافة المزاد الخيري في قلب الحي التاريخي بجدة الذي يعد أحد كنوز المملكة العربية السعودية الثقافية. وإنه لشرف لي كوزير للثقافة أن أرى أعضاء من المجتمع الثقافي الدولي -بمن فيهم شركاؤنا في دار (كريستيز)- يجتمعون لدعم هذا المزاد الذي يخدم غاية نبيلة تتمثل في إنشاء متحف "البلد" في جدة التاريخية".

وأضاف: "متحف البلد يعد سببًا مهمًّا لإقامة المزاد؛ لأنه سيؤدي دورًا رئيسيًّا في الحفاظ على أصالة (جدة البلد)، كما سيعرض جوانب من تراث المملكة وسيقدمها لجمهور واسع من المهتمين"، مؤكدًا أن الثقافة والفنون تتمتع بالقدرة على تغيير الحياة، وهي مجال خصب للعطاء والمساهمة المجتمعية. ويتضح هذا من خلال الفنانين الموهوبين الذين تبرعوا بأعمالهم لدعم إنشاء المتحف.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة كريستيز الشرق الأوسط مايكل جيها: "بصفتنا رواد السوق في الشرق الأوسط، فإننا نتحمل مسؤولية دعم مجتمع الفن في نطاقه الأوسع. وبالنسبة إلى هذا المشروع فإنه يعكس التزامنا المستمر بالفنانين والثقافة والحفاظ على التاريخ في المنطقة. إنه لمن دواعي سرورنا الكبير دعم هذه المبادرة لزيادة الوعي بمركز ثقافي تاريخي مهم يستحق الأموال التي سيتم جمعها من بيع الأعمال الفنية في المزاد الخيري، التي ستكون عاملاً مفيدًا في الحفاظ على هذا الموقع التاريخي الهام وتقديم الدعم لمركز المساعدة المعني برعاية الأطفال".