السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت السلطات الدينية في عدة دول عربية الاثنين أنّ الثلاثاء هو اول أيام عيد الفطر لعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.

وأفادت المحكمة العليا في السعودية أن "عددا من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني ان الاثنين هو آخر ايام شهر رمضان لهذا العام".

وأكدت في بيان أن "الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وأعلنت الامارات أيضا أنّ "الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد".

بدورها، أعلنت الكويت وقطر والبحرين واليمن ودار الافتاء للطائفة السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق، ان الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر.

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في المقابل، اعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال معلنة أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبالتالي فان الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر.

كما أن أول ايام العيد في سوريا والاردن والاراضي الفلسطينية هو الاربعاء.

من جهة اخرى، أعلنت السلطات المعنية في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.

نص البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي:

"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، متفق عليه، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 10 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى - الموافق 4 / 6 / 2019م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

واستطرد البيان:"والمحكمة العليا إذ تهنئ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

