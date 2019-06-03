كـل ما تـود معـرفـته عن مؤتمر آبل للمطورين WWDC19

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

انتهى مؤتمر آبل للمطورين WWDC19 لهذه السنة والذي كشفت فيه عن تحديثات أنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة من التلفاز للساعة للآيفون وحتى إطلاق نسخة خاصة بالآيباد مع جهاز حاسب مكتبي جديد للمحترفين.

بدأ المدير التنفيذي تيم كوك بالحديث عن أبرز الخدمات التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر مارس الماضي مثل خدمة الاشتراك في الألعاب Arcade التي ستضم أكثر من 100 لعبة جديدة ولازال غير معلوم موعد إطلاقها ورسوم الاشتراك فيها.

كذلك تحديثات على نظام تشغيل أجهزة التلفاز tvOS حيث أصبح هناك مركز تحكم يتيح التبديل بين المستخدمين وتحسينات مع خدمة آبل ميوزيك التي تعرض كلمات الأغاني بشكل متزامن مع الأغنية ودعم يد التحكم من بلايستيشن وإكس بوكس.

watchOS 6

أما الساعة الذكية فقد تم إضافة واجهات جديدة إلى watchOS وتطبيق الآلة الحاسبية والكتب الصوتية والمذكرات الصوتية وتحسين الدعم للتطبيقات الصوتية مثل باندورا ولكن ماتزال تفتقر لدعم سبوتيفاي، وعمل عدد من التطبيقات على الساعة دون الحاجة لربطها بالآيفون.

وأبرز ما حصلت عليه ساعة آبل هو متجر التطبيقات ليتم تنزيل التطبيقات مباشرة على الساعة من خلال النقر المزدوج.

يصل هذا التحديث في الخريف المقبل لمن لديهم Series 1 فأحدث.

iOS 13

حصل الإصدار 12 على نسبة تنصيب تجاوزت 85% وتم الإعلان عن الإصدار الرئيسي التالي iOS 13 الذي يأتي بتحسين كبير في سرعة الاستجابة وخاصة مع بصمة الوجه حيث تم تسريعها 30% وتم تعديل طريقة التعامل مع التطبيقات لتكون بحجم أصغر 50% وتحديثاتها أصغر بنحو 60% وهذا سيؤدي إلى سرعة تحميلها بالطبع.

وتم رسمياً دعم الوضع الليلي فإن كل التطبيقات أصبحت تدعمه مثل الرسائل والملاحظات والخرائط والأخبار والتقويم والصور.

ولمحبي الكتابة بطريقة المسح SWIPE فإن لوحة المفاتيح على آيفون الآن أصبحت تدعمه أخيراً.

ومتصفح سفاري أصبح يتيح وضع إعدادات خاصة لكل موقع من مواقعك المفضلة، وهناك خطوط جديدة وتنسيقات متنوعة في تطبيق البريطة الإلكتروني، وحصل تطبيق الملاحظات على ميزة المجلدات المشتركة.

أما المساعد الصوتي سيري فإنه قادر على تحويل الكلمات إلى روابط تشعبية يمكن الضغط عليها، مثلاً لو ذكرت اسم شخص من جهات الاتصال فإنه بالضغط عليه سيذكرك بمواعيده أو رسائله.

وتم تحديث الخرائط في الولايات المتحدة حالياً وفي العام القادم لباقي دول العالم.

وبالنسبة للخصوصية على النظام الجديد فقد اهتمت بها آبل بشكل واضح حيث يمكنك اختيار مشاركة موقعك الجغرافي لمرة واحدة مع تطبيق معين، ولو اخترت أن يعرف تطبيق ما موقعك بشكل متواصل فإن نظام التشغيل سيخبرك بتقرير مفصل عن ذلك.

وبدلاً من تسجيل دخولك بحساب فيس بوك أو قوقل ولمنعهم من تتبعك، فإن آبل ستتيح لك تسجيل الدخول بحساب آبل.

كما يمكنك إعداد حساب آبل جديد ببصمة الوجه فقط بدون الكشف عن معلوماتك الشخصية.

أما الرموز التعبيرية Memoji فقد أصبح بالإمكان تخصيصها بشكل كبير وحتى الحصول على مجموعة ملصقات متنوعة من رمز تعبيري واحد. وستدعم كل أجهزة آبل التي تعمل بمعالج A9.

ولمحبي التصوير عبر آيفون مزايا جديدة من خلال مؤثرات الإضاءة في وضعية البورتريه حيث يمكن تعديل كثافة الضوء، وهناك واجهة تعديل جديدة للصور لإجراء الكثير من التعديلات والتحرير على الصور، وليس فقط الصور بل حتى الفيديو ولأول مرة تضيف آبل خاصية تدوير الفيديو.

وحصل تطبيق الصور على طريقة جديدة في تصفح الصور باستخدام تعلم الآلة لإزالة الصور المكررة والتي ليست صور حقيقية مثل لقطات الشاشة والفواتير والمستندات.

سيصل النظام لكافة المستخدمين كالعادة في نهاية سبتمبر مع إطلاق أجهزة آيفون جديدة وذلك لمن لديهم iPhone 6s فأحدث.

Siri

الآن المساعد الصوتي سيري يمكنه قراءة رسائلك الجديدة عبر سماعات آيربود اللاسلكية ويمكنك الرد عليها كذلك صوتياً ليكتبها لك وبدون الحاجة لنطق عبارة “Hey Siri.” وهذا ينطبق على أي تطبيق محادثة يدعم SiriKit

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أخيراً يمكنك مشاركة ما تستمع إليه عبر هاتفك إلى سماعات أخرى ليستمع معك على نفس الأغنية.

وأصبح Siri يدعم محطات الراديو حيث هناك أكثر من 100 ألف محطة الآن يمكن الاستماع إليها عبره وذلك بالتعاون مع خدمات شهيرة مثلTuneIn.

أما نظام CarPlay فقد أصبح متاحاً على 90% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة وحوالي 75% من السيارات حول العالم التي تدعمه. وحصل النظام على لوحة جديدة تعرض المزيد من المعلومات عن الأماكن والخريطة والموسيقى وأشياء كثيرة أخرى.

iPadOS

الحدث الجديد في هذا المؤتمر هو نسخة خاصة من نظام التشغيل iOS للحواسب اللوحية آيباد ويدعى iPad OS.

تبدو الواجهة الرئيسية نفس السابق على أجهزة آيباد لكن مع وضع المزيد من أيقونات التطبيقات بجانب بعضها البعض مع التمرير لتثبيت الويدجت. وبالتمرير السريع على الأسفل يمكن الحصول على النافذة العائمة.

بشكل عائم تبدو الواجهة والتعامل معها مشابهة إلى حد كبير للآيفون وكأنك وضعت واجهة آيفون إكس على شاشة آيباد كبيرة، حتى تدعم تعدد النوافذ أو بالأحرى وضع تطبيق واحد في نافذتين متجاورتين وتقسيم الشاشة بينهما.

لأن شاشة الآيباد كبيرة كفاية، هناك الكثير من الإنتاجية العالية التي يمكن الحصول عليها من خلال تقسيم الشاشة أو التمرير أو السحب والتنقل.

أما تطبيق إدارة الملفات Files فقد حصل على العرض بطريقة العمود مثل Finder وهناك إمكانية إجراء بعض التعديلات على الملفات وحتى دعم تصفح الملفات من الذواكر الفلاشية، ولاحقاً سيمكنك ضغط وفك ضغط الملفات. وبالحديث عن الملفات فإن سحابة آي كلاود أصبحت تدعم مشاركة المجلدات.

أما متصفح سفاري فقد حصل على تحديثات تجعله يضاحي نسخته على الماك حتى أنه يدعم مستندات قوقل وهناك مدير للملفات واختصارات لوحة المفاتيح مثل الفرد والقرص بثلاثة أصابع للنسخ واللصق وهناك خطوط يمكن تنزيلها من متجر التطبيقات.

والسرعة الأكبر الملحوظة هي مع القلم حيث تم تحسين الاستجابة ليكون التأخير فقط 9 ميلي ثانية بدلاً من 20 ميلي ثانية.

سيصل النظام في الخريف أي نهاية سبتمبر لمن لديهم iPad Air 2 فأحدث وكافة آيباد برو والجيل الخامس من آيباد فأحدث.

Mac Pro

حاسب مكتبي للمحترفين! يأتي بمعالج Xeon من إنتل وبخيارات واسعة حتى 28 نواة! ويستهلك 300 واط من الطاقة.

أتاحت آبل مساحات تخزينية حتى 1.5 تيرابايت وهناك الكثير من منافذ PCI حتى 8 منافذ لتوصيل القطع والمكونات الإضافية لدعم أعمالك. ومن المنافذ الأخرى هناك اثنان Thunderbolt واثنان USB-A ومنفذ سماعات صوت ومنفذي Ethernet بسرعة 10 غيغابايت.

ولمحبي مونتاج الفيديو هناك بطاقة Afterburner وتقنياً FPGA ASIC يمكنها معالجة 6 مليار بكسل في الثانية، أو 3 فيديوهات بدقة 8K أو 14 فيديو بدقة 4K.

ودعمت كل الشركات الكبرى مثل أدوبي واوتوديسك ببرامجها الحاسب الجديد.

والآن لنتحدث عن الشاشة التي تأتي معه وهي بقياس 32 بوصة بدقة 6016*3284 بكسل أو بدقة 6K من نوع ريتنا وهي أكبر 40% من شاشة iMac وتعطي ألوان P3 color, 10 bit, مع زوايا رؤية عريضة ومانعة للإنعكاس وتعطي سطوع 1600 nits مع معدل تباين 1,000,000:1.

عبر منفذ Thunderbolt 3 يمكن للحاسب وصل 6 شاشات معاً وحتى 120 مليون بكسل.

يبدأ بيعه بالنسخة القياسية أي بمواصفات معالج Xeon ثماني النوى مع ذاكرة عشوائية 32 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي 256 SSD وبطاقة رسوميات Radeon 580x بسعر 5999 دولار ويرتفع سعره بزيادة المواصفات حتى يصل إلى 43 ألف دولار!

أما الشاشة لوحدها تباع بسعر 4999 دولار لنوع XDR، أما لنوع Matte nano-texture المانعة للانعكاس فهي بسعر 5999 دولار. ويبدأ الطلب عليها في الخريف.

التدوينة كـل ما تـود معـرفـته عن مؤتمر آبل للمطورين WWDC19 ظهرت أولاً على عالم التقنية.