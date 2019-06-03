دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ضمن حدث WWDC المقام هذه الاثناء أعلنت آبل عن فصل نظام الايباد عن نظام الايفون وتم الاعلان لأول مرة عن نظام التشغيل الجديد iPadOS والذي سيكون مخصص بشكل كامل لأجهزة الايباد.

اولاً تحدث ابل عن الانتاجية في النظام الجديد لأن الشركة تريد ان يساعد هذا النظام المستخدم على الانتاجية وستقدم المزيد من المزايا التي تساعد على ذلك ومنها دعم Apple Pencil على سبيل المثال.

أيضاً تحدثت آبل عن تعدد المهام مع دعم مزايا multi window ودعم الويدجت على الشاشة الرئيسية لسهولة الوصول بالاضافة إلى تحسينات خاصة على تطبيق الملفات والمتصفح تتناسب مع النظام الجديد.

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التدوينة مؤتمر آبل: الكشف عن نظام iPadOS المخصص لأجهزة الآيباد ظهرت أولاً على عالم التقنية.