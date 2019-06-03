العاهل السعودى يصدر قرارا ملكيا بتعيين عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا ملكيًا بتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الخيال، نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القرار يتم تنفيذه بداية من تاريخ صدوره اليوم، وجاء نص القرار كالآتى:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..
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